- Żeby była jasność, został naruszony punkt regulaminu. To jest poza wszelką dyskusją. Na samym końcu, to żużlowiec decyduje i odpowiada za swoje grzechy. W meczach ligowych za niewłaściwe założenie pokrowca lub koloru kasku też są pociągane do odpowiedzialności konkretne osoby. Za to oczami świecą sztaby szkoleniowe, kierownicy drużyn. Dlatego wina Zmarzlik Team jest bezsporna. Zakładam, że nieświadoma, ale jednak wina - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii znany menedżer i ekspert żużlowy Jacek Frątczak.