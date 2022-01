Gorzowianie musieli wywindować kontrakt swego lidera, bo jak co roku Zmarzlika mocno kusił Motor Lublin. W tym roku scenariusz może się powtórzyć, bo 26-latek, to prawdziwa maszyna do zdobywania punktów. Żaden inny zawodnik w PGE Ekstralidze nie daje praktycznie gwarancji dwucyfrowego dorobku w każdym meczu.

Takiego jak Zmarzlik nie było od 13 lat

W 2021 roku już po raz czwarty w swej karierze był najskuteczniejszym zawodnikiem najlepszej żużlowej ligi świata. Pod tym względem absolutnie nie ma sobie równych. Pobił w tej klasyfikacji zarówno Nickiego Pedersena, Jarosława Hampela, jak i Tomasza Golloba. Wspomniana trójka, licząc od 2001 roku, po trzy razy legitymowała się najlepszymi średnimi w sezonie. Zeszłoroczna średnia Polaka w minionym sezonie wyniosła 2,649 pkt/bieg. To fenomenalna liczba. Takiego niewiarygodnego wyniku nie było w PGE Ekstralidze od 13 lat!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Mrozek jak Lepper. Na kogo zapoluje Motor? INTERIA.TV

Wówczas rekordową średnią (2,775 pkt/bieg) w XXI wieku wykręcił Nicki Pedersen. Duńczyk w dwóch kolejnych sezonach 2007-2008 ocierał się wtedy o geniusz. Jedynym oprócz niego, który przekroczył w polskiej elicie średnią 2,7 był Andreas Jonsson (2004).





Najwyższe średnie w PGE Ekstralidze w XXI wieku:

1. Nicki Pedersen - 2,775 pkt/bieg (Włókniarz Częstochowa, sezon 2008)

2. Andreas Jonsson - 2,734 (Polonia Bydgoszcz, 2004)

3. Nicki Pedersen - 2,703 (Stal Rzeszów, 2007)

4. Ryan Sullivan - 2,688 (Włókniarz Częstochowa, 2002)

5. Jason Crump - 2,660 (Sparta Wrocław, 2006)

6. Bartosz Zmarzlik - 2,649 (Stal Gorzów, 2021)

7. Tomasz Gollob - 2,625 (Stal Gorzów, 2010)

8. Jarosław Hampel - 2,625 (Unia Leszno, 2011)

9. Ryan Sullivan - 2,624 (Włókniarz Częstochowa, 2001)

10. Nicki Pedersen - 2,605 (Wybrzeże Gdańsk, 2012)

11. Bartosz Zmarzlik - 2,574 (Stal Gorzów, 2018)

12. Tomasz Gollob - 2,534 (Polonia Bydgoszcz, 2003)

13. Emil Sajfutdinow - 2,523 (Unia Leszno, 2020)

14. Jarosław Hampel - 2,514 (Falubaz Zielona Góra, 2013)

15. Jason Crump - 2,494 (Sparta Wrocław, 2009)

16. Bartosz Zmarzlik - 2,477 (Stal Gorzów, 2016)

17. Leon Madsen - 2,443 (Włókniarz Częstochowa, 2019)

18. Tomasz Gollob - 2,440 (Unia Tarnów, 2005)

19. Jarosław Hampel - 2,419 (Falubaz Zielona Góra, 2015)

20. Bartosz Zmarzlik - 2,376 (Stal Gorzów, 2017)

21. Greg Hancock - 2,320 (Unia Tarnów, 2014)