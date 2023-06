Zmarzlik zabrał głos po sukcesie. Mówi, co mogło mu zepsuć wieczór

Tak Zmarzlik ocenił swoją postawę w Teterowie

- Zacząłem od startu z trzeciego i czwartego pola, które były trudne, ale przywoziłem ważne dwa punkty. Powiedziałem sobie "Mam to", natomiast nie mogłem niczego przekombinować na lepszych polach. Jak już je miałem, to z biegu na bieg musiałem troszeczkę inaczej jechać, inaczej operować gazem i praktycznie bez zmian wjechałem do finału - zaznaczył polski mistrz, który powiększył swoją przewagę nad wiceliderem w klasyfikacji generalnej do dwunastu punktów.



Mimo wygrania rundy zasadniczej Zmarzlik w półfinale musiał się sporo napocić. - Najgorsze, co może być, to przerwany półfinał. Finał jest już wisienką na torcie, ale przerwany półfinał może zepsuć cały wieczór, mimo wykonanej świetnej roboty w rundzie zasadniczej - zdradził żużlowiec. - Należy się cieszyć, że tym razem był szczęśliwy. Za bardzo kurczowo jechałem w koleinach, chciałem na nich przyspieszać, ale przyznaję się, że za szybko ściągałem nogę z haka - dodał.