Zmarzlik z opiekunem. Tata znów był blisko mistrza

Tata Zmarzlik kiedyś był w ogniu walki

Kiedyś wymodlił synowi złoto

Można by zaryzykować stwierdzenie, że tata jest nie tylko najlepszym psychologiem, ale i swego rodzaju talizmanem. Pamiętamy, jak kiedyś wymodlił synowi pierwsze złoto w Grand Prix. Widok taty z różańcem wzruszył wtedy całą Polskę. No i oczywiście Bartosz cieszył się z tytułu.

Nasz najlepszy zawodnik nie raz podkreślał, że nie byłby w tym miejscu, w którym jest bez pomocy mamy i taty, bez rodziny. Oni są dla niego oparciem, fundamentem, na którym buduje wyniki. Poza wszystkim to tata skonstruował dla niego motocykl do miniżużla. To stało się niedługo po tym, jak Bartek z ulotką o pokazowych zawodach miniżużla zaciągnął rodziców na te zawody, a potem zapytał tatę, czy on też mógłby jeździć. Kilka tygodni później miał już upragniony sprzęt.