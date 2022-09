Zmarzlik z kolejnym sukcesem? Jest bardzo blisko!

Dackarna Malilla - Lejonen Gislaved 37:53

Niestety dla postronnych kibiców, żużlowcy z Gislaved odwrócili losy spotkania. Już w biegu piątym doprowadzili do remisu, a po szóstym już prowadzili. Do ostatniego biegu, który gospodarze wygrali podwójnie, to goście powiększali swoją przewagę i ostatecznie wygrali 53:37.

Rospiggarna Hallstavik - Smederna Eskilstuna 43:47

Już po pierwszej serii żużlowcy Smederny wybili zawodnikom z Hallstavik myśli o finale. Po czterech biegach na tablicy wyników widniał rezultat 8:16, co oznaczało, że gospodarze mają do odrobienia 28 punktów straty. Choć miejscowi zdołali zniwelować przewagę gości w dzisiejszym spotkaniu z 14 punktów do 4, to jednak nie wystarczyło to do awansu do finału Bauhaus-Ligan.