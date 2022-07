W Grudziądzu zadebiutowała dziś nowa formuła wyłaniania Indywidualnego Mistrza Polski. Jak można ocenić jej pierwszą odsłonę? Na razie trudno to zrobić, bo format pojedynczych zawodów nie uległ zmianie, więc na razie mamy to, co mieliśmy. Z jednym wyjątkiem - ci, którym dziś nie poszło, nie muszą czekać na kolejną szansę do kolejnego sezonu. Z nowego schematu czempionatu cieszą się więc na pewno faworyci, którzy dziś spisali się poniżej oczekiwań. Wśród nich szybki w ostatnich tygodniach Kacper Woryna, goniący rekord Tomasza Golloba Janusz Kołodziej, czy zawsze konkurencyjny Maciej Janowski.