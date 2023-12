Zmarzlik wróci do Stali Gorzów? Wymowne słowa prezesa

Takiego zawodnika, jak Bartosz Zmarzlik chciałby mieć każdy prezes w swoim klubie. Tym bardziej Waldemar Sadowski, który stoi za streami macierzystego klubu Bartosza Zmarzlika. Gorzowianie już zdążyli zatęsknić za swoim ulubieńcem.

Szybka Kontra. Hitowy transfer i nasze typy na inaugurację PGE Ekstraligi / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Sadowski: To kwestia czasu

Prezes Stali, Waldemar Sadowski jest pewny, że Bartosz Zmarzlik powróci do Stali Gorzów, ale jeszcze nie teraz. Stal ma już praktycznie zamknięty skład na 2025 rok i do tego czasu powrót Zmarzlika będzie niemożliwy. Zresztą sam Zmarzlik ma kontrakt w Motorze do końca 2025 roku.

Waldemar Sadowski uważa jednak, że powrót najlepszego żużlowca świata do macierzystego klubu jest kwestią czasu.

- To prawda, że Bartek Zmarzlik podpisał kontrakt na dwa lata. My też podpisaliśmy dwuletnie kontrakty z podstawowymi zawodnikami i na razie takiej opcji nie ma. Proszę mi wierzyć, że to jest kwestia czasu. Nawet w okresie przedświątecznym składaliśmy sobie życzenia, trochę porozmawialiśmy, powspominaliśmy. Na razie to nie ten czas - mówi Waldemar Sadowski w programie Rozmowy Interii.

Rekordowe budżety klubów. Stal wyda gigantyczne pieniądze

W przyszłym sezonie kluby będą dysponować rekordowymi budżetami. Największym oczywiście Motor Lublin - około 26 milionów. Około 24 miliony to budżet Betard Sparty Wrocław. Z kolei Apator Toruń dysponować będzie kwotą 22 milionów.

Podobnie jak w tym roku, zamkniemy się w budżecie 22 milionów ~ poinformował Waldemar Sadowski

Tym samym Stal Gorzów wyda gigantyczne pieniądze, nawet pomimo braku Bartosza Zmarzlika w zespole. By ściągnąć mistrza świata do swojego zespołu, Stalowcy musieliby dołożyć przynajmniej 4 miliony do budżetu.

Bartosz Zmarzlik / Małgorzata Cieśluk

Bartosz Zmarzlik / Łukasz Forysiak