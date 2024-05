Zmarzlik wprost przyznaje. „To śni mi się po nocach”

W sobotę czeka kibiców święto żużla w Czechach, bo ponownie do Pragi zawita cykl Speedway Grand Prix. Ostatnie cztery turnieje nasz mistrz świata Bartosz Zmarzlik kończył poza podium, co można rozpatrywać w kategoriach niespodzianki. Z kolei rok 2020 kojarzy nam się ze świetną szarżą Zmarzlika na Taia Woffindena, która na ostatnim łuku zapewniła naszemu rodakowi zwycięstwo. – Śni mi się to po nocach – przyznaje z uśmiechem na twarzy Bartosz Zmarzlik, któremu wypadł jeden z głównych rywali w walce o mistrza świata, Jason Doyle.