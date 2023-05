Zmarzlik wolny jak żółw. Słowa eksperta szokują

- Jego motocykle są w tej chwili bardzo wolne - tłumaczy nam Krzysztof Cegielski. - Uważam, że gdyby inny zawodnik na nie wsiadł, to zrobiłby może trzy, cztery punkty. I to na juniorach - rzuca żartem Cegielski.

Słowa Cegielskiego nie pozostawiają złudzeń

Motor mimo męczarni Zmarzlika do końca liczył się w Toruniu w grze o wygraną. Nadzieję na końcowym triumf dała podwójna wygrana Zmarzlika z Fredrikiem Lindgrenem w 13. biegu. - Biorąc pod uwagę wszystkie problemy Bartka, trzeba przyznać, że on w tym trzynastym wyścigu dokonał cudu - komentuje Cegielski.

To on robi silniki dla Zmarzlika

Silniki dla Zmarzlika od kilku lat robi najlepszy tuner Ryszard Kowalski. Już rok temu mówiło się, że polski mechanik ma problemy z przygotowaniem dobrego sprzętu. W tym roku sytuacja się powtarza. Trudno jednak zdiagnozować, o co chodzi. Trudno też mówić o jakiejś zapaści mechanika, bo jednak zawodnicy korzystający z jego sprzętu zaliczają od czasu do czasu dobre wyniki.

Z teamu mistrza docierają do nas informacje, że silniki od Kowalskiego są bardzo mocne i jest kłopot z odpowiednim ich dopasowaniem. Być może powodują to nowe opony Anlasa. Wszyscy zawodnicy skarżą się, że są one bardziej miękkie i przyczepniejsze niż te, które stosowali przed rokiem. A zasadniczo jest tak, że mocny silnik trudno jest doregulować.

Zmarzlik zapewne prędzej czy później znajdzie odpowiednie ustawienia, a na razie wyciska to co ma niczym cytrynę. Zdaniem byłego trenera kadry Marka Cieślaka już w Grand Prix na PGE Narodowym, gdzie Zmarzlik był trzeci, było widać, że jego motocykle nie dają rady. - On w tej Warszawie wyszarpał to podium całym sobą - stwierdza Cieślak.