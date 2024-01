Zmarzlik wciąż głodny. „Za chwilę znów będzie pod górkę”

Z ostatnich doniesień przed 89. Plebiscytem Przeglądu Sportowego wynikało, że wygrana Bartosza Zmarzlika będzie graniczyła z cudem. Przewaga Igi Świątek z każdym dniem rosła, a żużlowiec był taką mocną dwójką. Z 800 tysiącami głosów oddanych na Igę nie miał żadnych szans. Zmarzlik nie wyglądał jednak na zmartwionego. W końcu trzeci raz z rzędu stanął na plebiscytowym podium.

Zmarzlik mówi o tym, co czuje

- Z każdym kolejnym miejscem napięcie narastało. Myślałem: czy to już, czy to już. Im wyżej, tym człowiek się chyba bardziej stresował - żartował w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onetem 4-krotny mistrz świata.

Potem Zmarzlik raczył opowieścią o miłości do żużla. - Nie wyobrażam sobie, jakbym funkcjonował bez motocykli, bez żużla, na dzień dzisiejszy. Co zimę myślenie o żużlu dzieli się u mnie na takie etapy. Pod koniec sezonu czeka się na dobrą sprawę na ostatnią imprezę, bo już jest trochę tego przesyt i jesteś zmęczony głównie psychicznie tym wszystkim. Następnie przez 2-3 tygodnie jest kompletnie brak myśli o tym, co robisz na co dzień. Potem już przychodzą nowe plany przygotowawcze, fajnie to płynie mniej więcej do tego okresu, który mamy teraz.

Szybka Kontra. Czy Bartosz Zmarzlik może pokonać Igę Świątek? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Zmarzlik: Tego będzie mi brakowało

- A za chwilę znów będzie pod górkę, staną się niecierpliwy, bo zacznie mi brakować motocykli, takiego pozytywnego stresu związanego ze startami, który można fajnie wykorzystać, by zadziałał na plus - przyznał Zmarzlik.

Start sezonu w pełni jednak wynagrodzi Zmarzlikowi wszystkie zimowe stresy. - Kocham to co robię po prostu. Gdy jadę na trening, na zawody, czy na mistrzostwa świata, gdy wsiadam w busa, to mam takie uczucie, jak mały chłopiec, który idzie do swojej piaskownicy, bawić się najfajniejszymi swoimi zabawkami. Za chwilę będę miał już prawie 30 lat, ale czasem dalej się zamieniam w tego małego chłopca, który wyciąga z tego wszystkiego najwspanialsze momenty.

I choć Zmarzlik głośno tego nie mówi, to wiadomo, czego oczekuje po konkretnym sezonie. Plan jest prosty - dorzucić kolejne medale do worka. Jeśli w tym roku będzie piąte złoto, to Zmarzlik już tak łatwo nie ucieknie od pytań od pogoni za Tonym Rickardssonem, 6-krotnym mistrzem świata na żużlu.

Bartosz Zmarzlik i Sandra Zmarzlik na Balu Mistrzów Sportu. / VIPHOTO

Bartosz Zmarzlik / Paweł Wilczyński