Zmarzlik to skarb. Jak poradzą sobie po jego odejściu?

Tai Woffinden (Betard Sparta Wrocław) - 18 (3,3,3,3,3,3)

Siódemkę kolejki otwiera Tai Woffinden. Brytyjczyk okazał się być niepokonany w starciu ze słabym na wyjazdach ZOOLeszcz GKM-em. Inna sprawa, że taka postawa Woffindena musi wrocławskich kibiców cieszyć. Po powrocie z wakacji, przed rozpoczęciem rundy finałowej, Brytyjczyk jest w znakomitej dyspozycji. We Wrocławiu liczą, że tak już będzie do końca sezonu.

Gleb Czugunow (Betard Sparta Wrocław) - 15+3 (2*,2*,3,3,3,2*)

Najlepszy zawodnik U24 tej kolejki. Zdobył dokładnie tyle samo punktów, co Daniel Bewley, jednak Czugunowa należy wyróżnić choćby z tego względu, że w tym roku spisywał się słabiej od kolegi z drużyny. Polak rosyjskiego pochodzenia spisał się w piątkowym meczu bardzo dobrze, choć trzeba pamiętać, że rywal nie był przesadnie wymagający.

Patryk Dudek (For Nature Solutions Apator Toruń) - 14+2 (3,2,1*,2*,3,3)

Bartosz Zmarzlik (Moje Bermudy Stal Gorzów) - 14 (2,3,3,3,3)

Choć zamieszanie w ostatnich tygodniach jest wokół niego duże, na jazdę Zmarzlika nie wpływa ono wcale. Wychowanek Stali Gorzów poprowadził swój macierzysty klub do sukcesu w meczu z leszczyńską Unią, zdobywając prawie komplet punktów. Choć gorzowianom udało się zatrzymać Thomsena, Vaculika i Woźniaka, luka po dwukrotnym mistrzu świata, który odejdzie do Motoru Lublin, będzie trudna do zapełnienia.