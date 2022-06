Grand Prix. Zmarzlik ma szansę zarobić fortunę!

Za nami cztery rundy tegorocznego cyklu Grand Prix. Na czele klasyfikacji znajduje się Bartosz Zmarzlik, który ma 11 punktów przewagi nad drugim Maciejem Janowskim. Dwukrotny mistrz świata jest też liderem pod względem zarobków. Równa jazda we wszystkich turniejach i zwycięstwo w chorwackim Gorican pozwoliło zarobić gorzowianinowi prawie 45 tys. euro, co w przeliczeniu na złotówki po obecnym kursie euro daje ponad 200 tys. złotych.

Trzeba powiedzieć, że to bardzo dobry wynik, bo przed nami jeszcze przynajmniej sześć rund. Jeżeli Polak utrzyma taką skuteczną (a z pewnością ma jeszcze rezerwy), to najpewniej przebije magiczną granicę miliona złotych. Taka suma sprawia, że Zmarzlik nie musi obawiać się o dokładanie co startów o mistrzostwo świata, a wręcz przeciwnie - ma szansę zarobić wielką kasę.

Reklama

Dobrze wyglądają zresztą również zarobki pozostałych zawodników z TOP 5 aktualnej klasyfikacji. Drugie miejsce należy do Duńczyka Leona Madsena, na którego konto wpłynęło mniej więcej 35 tys. euro mniej niż trafiło do Zmarzlika. Narzekać nie mogą także pozostali, czyli Maciej Janowski, Tai Woffinden oraz Fredrik Lindgren.

Przypomnijmy, że najbliższa runda Grand Prix odbędzie się już w sobotę w Gorzowie. Początek zawodów o godz. 19:00.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Dwóch zawodników nie da im medalu. WIDEO INTERIA.TV

Oto zarobki czołowej piątki cyklu Grand Prix (stan po 4. rundach)



1. Bartosz Zmarzlik - 209 595 zł (44500 euro)

2. Leon Madsen - 174 270 zł (37000 euro)

3. Maciej Janowski - 168 382,5 zł (35750 euro)

4. Tai Woffinden - 166 027,5 zł (35250 euro)

5. Fredrik Lindgren - 164 850 zł (35000 euro)

Stawki pieniężne za poszczególne miejsca w turniejach Grand Prix:



1 miejsce - 16 500

2 miejsce - 12 500

3 miejsce - 10 000

4 miejsce - 9 000

5 miejsce - 7 750

6 miejsce - 7 750

7 miejsce - 7 250

8 miejsce - 7 250

9 miejsce - 6 500

10 miejsce - 6 250

11 miejsce - 6 000

12 miejsce - 5 750

13 miejsce - 5 500

14 miejsce - 5 250

15 miejsce - 5 000

16 miejsce - 4 750

17 miejsce - 1 000

18 miejsce - 1 000