Zmarzlik przestał być najlepszy. Zgrzyty w teamie polskiego mistrza

Pomimo złota w Grand Prix oraz zdobycia mistrzostwa ligi z Orlen Oil Motorem Lublin, nie był to rok dominacji Zmarzlika. Po raz pierwszy od 2020 roku nie udało mu się zostać najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi. Powstrzymał go Artiom Łaguta, który pokonał go także w tegorocznych bezpośrednich pojedynkach. To jednak nie jest najgorsze.