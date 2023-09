Zmarzlik przerwał milczenie po skandalu w Vojens. Tłumaczy i przeprasza

Kibice czekali na oświadczenie Zmarzlika

Kiedy okazało się, że Zmarzlika nie będzie, to ze stadionu poznikały polskie flagi. - Nie jedziemy - krzyczeli fani zgromadzeni pod stadionem. Jury pozostało głuche na to wołanie. Zmarzlik został wykluczony za nieprzepisowy strój, Lindgren w turnieju zajął drugie miejsce i przewaga Polaka stopniała do 6 punktów.