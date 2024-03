Zmarzlik przekazał ważną informację. Kibice żałują jednego

W Gorzowie i w Bydgoszczy już zacierają ręce

Kibice w Bydgoszczy, a zwłaszcza ci w Gorzowie (Zmarzlik jest wychowankiem tamtejszej ebut.pl Stali) już zacierają ręce. W końcu te dwa turnieje to już będzie taka generalna próba przed startem PGE Ekstraligi. Zmarzlik wciąż będzie testował silniki, ale z drugiej strony zrobi, co w jego mocy, żeby dobrze rozpocząć sezon.

Zmarzlik prócz kalendarza wrzucił też na media społecznościowe filmik, na którym widać, jak grzeje silnik. Ten dźwięk oczywiście wprawił fanów w zachwyt. Z drugiej strony żywo komentują oni plan startów i żałują, że mistrza nie będzie 18 marca w Manchesterze na Memoriale Petera Cravena. W Manchestrze odbędzie się w tym roku finał Speedway of Nations, więc byłby to świetny test przed imprezą. Poza tym zawody są dobrze obsadzone, bo wystąpią w nich: Maciej Janowski, Daniel Bewley, Max Fricke, Jason Doyle, Robert Lambert i Fredrik Lindgren.

Zmarzlik zna tor w Manchesterze

Wracając do kalendarza, należy dodać, że wiele pustych okienek zostanie wypełnionych treningami. A gdy idzie o zawody, to te cztery imprezy w ostatnich dniach marca, to wystarczająca liczba startów. Pamiętajmy, że kwiecień Zmarzlik rozpocznie od mocnego uderzenia. 1 kwietnia jest przecież finał Złotego Kasku w Opolu, a 5 kwietnia finał PGE IMME w Łodzi.