Zmarzlik potwierdził udział. Rok temu ludzie go nie poznawali

Kryterium Asów to turniej teoretycznie towarzyski. Teoretycznie, bo w praktyce wygląda to trochę inaczej. Przede wszystkim od dawna ma on status memoriału Mieczysława Połukarda, dzięki czemu dla wielu zawodników jest imprezą jednak dość prestiżową. Po drugie, to jeden z ostatnich poważnych testów przed ligą. Jeśli tam nie wyjdzie, będzie bardzo mało czasu na jakieś poprawki. Po trzecie, tu chodzi też o przewagę psychologiczną nas rywalami u progu nowego sezonu.