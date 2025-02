Zmarzlik poprosił o spotkanie. Postawi sprawę na ostrzu noża

W przyszłym tygodniu Bartosz Zmarzlik spotka się z prezesem PZM Michałem Sikorą. W rozmowie będą też uczestniczyć trener żużlowej reprezentacji Rafał Dobrucki i przewodniczący GKSŻ, szef kadry Ireneusz Igielski.

Bartosz Zmarzlik będzie prosił o łagodny wyrok dla Macieja Janowskiego

Zmarzlik poprosił o spotkanie w związku z usunięciem z reprezentacji Macieja Janowskiego. Chce się wstawić za kolegą i ma nadzieję, że kara nałożona przez Prezydium Zarządu Głównego PZM (to ten organ zdecydował o skreśleniu Janowskiego) zostanie złagodzona, być może nawet cofnięta. Reklama

Zawodnicy już na spotkaniu z selekcjonerem, które miało miejsce na Malcie, próbowali wstawiać się za Janowskim. Przyszli na rozmowę w bojowych nastrojach. Dopiero gdy trener Dobrucki wyjaśnił im, że Maciej opuścił Maltę bez jego zgody i nie przystał na jego propozycję 24-godzinnej przepustki, nastroje uległy zmianie.

Maciej Janowski chce wrócić do kadry

Zasadniczo jednak żużlowcy nie chcą odpuścić. Do akcji wkroczył kapitan Zmarzlik, czyli sprawa wygląda bardzo poważnie. To jest taki zawodnik, z którego zdaniem związek musi się liczyć. Zwłaszcza jeśli słyszy się o możliwym buncie. W tym roku mamy finał Speedway of Nations w Toruniu, więc żadna burza wokół kadry nie jest nikomu potrzebna.

Od jednego z działaczy PZM słyszymy, że on wyobraża sobie taką sytuację, że kara dla Janowskiego zostanie mocno złagodzona po rozmowie Zmarzlika z prezesem Sikorą. Mówi, że nie zdziwi się jeśli po spotkaniu ukaże się zdjęcie trenera Dobruckiego ściskającego rękę zawodnika. Tym bardziej że Janowski też w ostatnich dniach robi wszystko, żeby do reprezentacji wrócić. Reklama

Uderzył w trenera Rafała Dobruckiego. Ten film mu nie pomaga

Janowski rozmawiał o swoim położeniu z szefem stowarzyszenia zawodników Krzysztofem Cegielskim. Przyznał, że bardzo zależy mu na starcie w finale Złotego Kasku, na dostaniu się do eliminacji Grand Prix. I oczywiście na reprezentowaniu Polski w finale SoN.

Trudno jednak przewidzieć, jak to wszystko się potoczy, bo zanim przyszła refleksja, to Janowski narobił mnóstwo szkód wizerunkowych. Nie dość, że opuścił samowolnie zgrupowanie i nie potraktował poważnie słów trenera o możliwych grożących mu konsekwencjach, to potem wrócił, jakby nigdy nic a wejście do hotelu poprzedził nagraniem filmu, w którym zdyskredytował selekcjonera. Potem unikał Dobruckiego, a kiedy doszło do spotkania, to nawet nie wyraził skruchy. Opamiętanie przyszło później.

Zawodnicy byli zwalniani z kadry. Rok temu Hampel, Kubera i Zmarzlik

Oczywiście już słychać głosy, że cała ta kadra jest bez sensu, że to zgrupowanie też nie ma żadnych walorów, więc trener mógł przymknąć oko. Zwłaszcza że rok temu Maltę opuszczali Jarosław Hampel, Dominik Kubera i Zmarzlik. Każdy z nich miał jednak ważny powód. Hampel miał zabieg, Kuberze urodziło się dziecko, a synek Zmarzlik miał wypadek. Tymczasem Janowski chciał lecieć na ślub sponsora. Reklama

Warto wyjaśnić, że wcześniej różnie te zgrupowania kadry wyglądały. Podchodzono do tego bardziej na luzie. Bywało, że zawodnicy przyjeżdżali na jeden dzień na spotkanie z mediami, a potem wracali do domu.

Zwyczaje w kadrze się zmieniły. Janowski chyba tego nie zrozumiał

Po przyjściu nowej ekipy zasady się jednak zmieniły. Szef GKSŻ musiał się mocno napracować, żeby pozyskać takiego sponsora, jak Marma. Wszystkim zależy, żeby zgrupowania były na poważnie, bo nie tylko element przygotowań, ale i promocja. Jakoś tę kadrę trzeba sprzedać.

Jeśli chodzi o podejście trenera, to zapowiedział on już dawno, że wymaga od zawodników tego, żeby poświęcili tydzień dla kadry. Kiedy Janusz Kołodziej zwalniał się z Malty, to przedstawiał dokumentację medyczną i musiał naprawdę solidnie uzasadnić, dlaczego go nie ma. Każdy z zawodników co najmniej na miesiąc przed usłyszał, że jeśli nie ma ochoty lecieć, to lepiej niech powie to teraz. Mimo to trener w rozmowie z Janowskim starał się być elastyczny. Był gotów dać mu jednodniową przepustkę.

Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek na podium IMP. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński