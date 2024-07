Zmarzlik pokonany, Dudek królem! Kibice Falubazu mają powody do zmartwień

Patryk Dudek pokonał w pierwszym finale IMP Bartosza Zmarzlika, który dwoił się i troił, by wyrwać mu zwycięstwo. Podium uzupełnił Bartłomiej Kowalski, a ostatni w tej stawce był Maciej Janowski. Powody do zmartwień mają kibice Falubazu Zielona Góra przed meczem o wszystko z Unią Leszno, bo Jarosław Hampel był cieniem samego siebie. W Lesznie nie mają lepszych humorów, bo Janusz Kołodziej co prawda wygrał dwa biegi, ale jechał dość asekuracyjnie. Groźny upadek i przeciętny występ zaliczył z kolei Bartosz Smektała.