Zmarzlik pokazał, że jest człowiekiem. Musiał drżeć o półfinał

Jeden z liderów Betard Sparty Wrocław niemal od razu złapał się za rękę i zamiast ustawić się pod taśmą w kolejnym swoim wyścigu, został odesłany do szpitala. Pierwsze wieści płynące z placówki medycznej nie są najlepsze i mówią o złamaniu, co oznacza przymusową dłuższą przerwę . To koszmarne wieści zwłaszcza dla drużyny ze stolicy Dolnego Śląska, która ma przed sobą najważniejsze spotkania w fazie play-off PGE Ekstraligi.

Polacy turnieju w Cardiff też nie zaliczą do najlepszych. Nawet blisko awansu do półfinału nie był Maciej Janowski. Patryk Dudek co prawda dostał się do najlepszej ósemki, ale w przedostatniej odsłonie nie potrafił doścignąć szybszych rywali. Niespodziewanie długo rozkręcał się nawet Bartosz Zmarzlik. Obecny czempion do ostatniej chwili drżał o przepustkę do decydujących wyścigów, jednak w nich pokazał ogromną klasę i uplasował się na najniższym stopniu podium.