Zmarzlik pokazał im kto tu rządzi

Organizacja rundy indywidualnych mistrzostw Polski w Rzeszowie okazała się strzałem w dziesiątkę. Już na grubo przed zawodami co rusz w Internecie pojawiały się informacje na temat świetnie idącej sprzedaży biletów. W poniedziałek półki pospadały jednak nawet największym malkontentom. Na trybunach stadionu drugoligowej Stali zasiadło około dziesięciu tysięcy kibiców, co jak na zmagania organizowane w poniedziałek o godzinie 19:00 było wielkim sukcesem.

Na szczęście to by było na tyle jeśli chodzi o mrożące krew w żyłach sceny. Racja, z toru może i wiało nudą, ale chociaż każdy ukończył turniej cało i zdrowo. Na twardej jak beton nawierzchni zdecydowanie najlepiej wiodło się Bartoszowi Zmarzlikowi i Bartoszowi Smektale. Obaj panowie znaleźli pierwszych pogromców dopiero w drugiej połowie zawodów i pewnie wjechali bezpośrednio do finału.