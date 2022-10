Zmarzlik podał datę ślubu. To zrobi przed ceremonią

Wesele odbędzie się 18 listopada, a Zmarzlik zamierza najpierw podszkolić się z tańca. Żużlowiec unika parkietu jak ognia, bo nie czuje się tam najlepiej. A już na pewno nie tak, jak na torze żużlowym. Ma jednak jeszcze ponad miesiąc, więc może zrobić spore postępy. To w zasadzie najważniejszy dzień w życiu, więc nic dziwnego, że chce się dobrze przygotować.

Mistrz to rodzinny człowiek

Zmarzlik niejeden raz udowadniał, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Otwarcie mówi, że bez udanych relacji z najbliższymi trudno o sukces sportowy. To nie jest to celebryty robiącego cokolwiek na pokaz. Stroni od skandali, nie zdradza wielu szczegółów z życia prywatnego. Chodzi też do kościoła, nawet gdy ma mecz na wyjeździe. Wiara jest dla niego niezwykle istotna.