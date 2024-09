Zmarzlik pobije rekord wszech czasów. Tak to skomentował

- Wiedziałem, że to pytanie po raz kolejny się pojawi. Dostawałem je po drugim, trzecim i czwartym tytule, więc i po piątym musiałem. Takie jest życie, dla mnie to nic nowego - zaczął swoją wypowiedź na konferencji prasowej po GP Danii Bartosz Zmarzlik.

- Nie myślę o tym, jako o czymś, co muszę dokonać, a tylko mogę. Kocham ścigać się na motocyklu, ale nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Oczywiście chcę zdobyć kolejne mistrzostwo. Wciąż jestem młody i głodny zwycięstw - mówi Zmarzlik.

Żużel. Zmarzlika zdyskwalifikowali w Vojens. Teraz zagrał im na nosie

- To niesamowita noc, zważając na to, co stało się w Vojens przed rokiem. To dobrze, że udało mi się już w Vojens przypieczętować tytuł, bo do marca moje życie będzie dużo lżejsze - mówi Zmarzlik.