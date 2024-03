Po wpisie Zmarzlika posypały się zaproszenia od kibiców

Zmarzlik przekazał radosną nowinę, a w komentarzach posypały się zaproszenia do Gniezna, Grudziądza, Gorzowa, Bydgoszczy i do Rzeszowa , gdzie tor jest już otwarty. W pierwszych zajęciach brali udział wyłącznie zawodnicy Texom Stali, ale w kolejnych pojawili się żużlowcy innych klubów.

Tam Zmarzlik zjawi się na pewno

W Gorzowie, Bydgoszczy czy Grudziądzu na pewno się pojawi, ale na zawodach. 24 marca przyjedzie na Kryterium Asów do Bydgoszczy. 30 marca do Gorzowa na Memoriał Edwarda Jancarza, a 6 kwietnia do Grudziądza na finał DME na żużlu. Co do Gniezna, czy Rzeszowa, to nie ma żadnych informacji na temat oficjalnych startów Zmarzlika na tamtych obiektach. Jednak, kto wie?