Zmarzlik odrzucił prezent! Zapytaliśmy dlaczego. Tak odpowiedział

Bartosz Zmarzlik: - Nie powiedziałbym, że czegoś zabrakło. Jestem zadowolony z dzisiejszego wieczoru, bo tor był trudny, a Warszawa uchodzi za trudny teren. Warszawa pod wieloma względami wymagająca. Nie zmienia to faktu, że jestem naprawdę zadowolony. Finał jest finałem, a tym lepiej, że zakończyłem zawody na podium. To naprawdę fajne.

Doyle dał prezent Zmarzlikowi. Nasz mistrz z niego nie skorzystał

Nie do końca tak. Pod koniec zawodów to się pozmieniało, co było widać po półfinałach.

- Tak. Raz, że pola startowe dawały lepszą lub gorszą linię jazdy na pierwszym łuku, co było kluczowe, by rozpędzić motocykl. Na takim torze ustawienia można zgubić i te moje trzecie miejsca to były dokładnie takie same ustawienia, jak te z półfinału i finału. Z biegiem czasu tor się zmieniał.