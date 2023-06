Zmarzlik odczarował Teterow! Polak wygrał GP Niemiec

Upadek Vaculika. Żużlowcy mieli problemy

Tylko Zmarzlik znalazł się w ósemce, sensacyjny półfinalista

Koszmar Bewleya, szczęście Nilssona

W pierwszym półfinale nie doszło do niespodzianki. Zmarzlik bardzo dobrze wystartował i pomknął pierwszy do mety. Wszystkimi zawodnikami rzucało, ale wszyscy dojechali do mety cało i zdrowo . Obok mistrza do finału wjechał doświadczony Doyle'a. W drugim biegu półfinałowym natomiast doszło do dramatu i sensacji. Dramat przeżył Bewley, któremu kilka sekund przed startem zdefektował motocykl. W trzyosobowej stawce zwyciężył Holder, drugi był... Nilsson, a trzeci Madsen. Finał Szweda jest gigantyczną sensacją . Turniej padł łupem Zmarzlika, dla którego było to dwudzieste zwycięstwo w karierze!

Wyniki turnieju w Teterowie:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 19 - (2,2,3,3,3,3,3) - 20 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

2. Jason Doyle (Australia) 13 - (3,1,1,1,3,2,2) - 18 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

3. Jack Holder (Australia) 14 - (1,3,2,2,2,3,1) - 16 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

4. Kim Nilsson (Szwecja) 9 - (0,2,2,3,0,2,0) - 14 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

5. Leon Madsen (Dania) 10 - (3,1,0,3,2,1) - 12 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

6. Anders Thomsen (Dania) 10 - (2,3,1,0,3,1) - 11 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

7. Robert Lambert (Wielka Brytania) 10 - (2,2,3,2,1,0) - 10 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

8. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 11 - (3,0,2,3,3,d) - 9 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

9. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 7 - (0,0,3,2,2) - 8 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

10. Martin Vaculik (Słowacja) 7 - (2,3,w,0,2) - 7 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

11. Patryk Dudek (Polska) 7 - (0,3,1,2,1) - 6 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

12. Fredrik Lindgren (Szwecja) 5 - (1,0,3,1,0) - 5 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

13. Maciej Janowski (Polska) 5 - (3,1,0,0,1) - 4 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

14. Max Fricke (Australia) 4 - (0,2,0,1,1) - 3 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

15. Mikkel Michelsen (Dania) 4 - (1,1,2,0,0) - 2 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

16. Kai Huckenbeck (Niemcy) 3 - (1,0,1,1,0) - 1 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

R1. Norick Bloedorn (Niemcy) - NS

R2. Michael Haertel (Niemcy) - NS