Zmarzlik niepokonany, ale jego drużyna poległa w „polskim meczu”

Smederna Eskilstuna - Lejonen Gislaved 48:42

W Eskilstunie rozegrano "polski mecz", bo spośród 14 zawodników, którzy rywalizowali w zawodach, aż ośmiu było Polakami. Najlepszy, co nie jest żadnym zaskoczeniem, okazał się Bartosz Zmarzlik, który zdobył komplet piętnastu punktów. To jednak nie uchroniło Lejonen Gislaved od porażki. "Lwy" poległy 42:48.

Od początku meczu inicjatywę przejęli miejscowi. Po piątym biegu prowadzili już 18:12 i choć przyjezdni zdołali doprowadzić do remisu w biegu siódmym, to już wyścig później Lambert z Zengotą przywrócili czteropunktowe prowadzenie gospodarzy. Zawodnicy Smederny wyprowadzili ostateczny cios w biegu trzynastym. Para Lambert-Woryna wygrała podwójnie, zwiększając prowadzenie miejscowych do ośmiu punktów i zapewniając gospodarzom co najmniej remis. W wyścigach nominowanych goście zdołali zmniejszyć straty tylko o dwa punkty, więc punkty do ligowej tabeli za zwycięstwo zostały w Eskilstunie.