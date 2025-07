Zmarzlik nie pomoże. Wraca przekleństwo Polaków

Od sezonu 2012 Indywidualne Mistrzostwa Europy składają się z cyklu kilku turniejów. Wtedy do gry weszła polska firma One Sport, która stała się promotorem mistrzostw. Impreza zyskała na randze, a transmisje z zawodów można oglądać w telewizji. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że SEC stał się niejako przeklęty dla reprezentantów Polski. Ci ani razu nie byli w stanie wygrać. Blisko był Jarosław Hampel, jeszcze bliżej Janusz Kołodziej, ale za każdym razem kończyło się medalem innego koloru niż złoty.

Kolejna medalowa nadzieja Polski to w tym roku Patryk Dudek. Zawodnik KS Toruń spisuje się rewelacyjnie w tym sezonie. Jego atutem jest to, że posiada dobrze wyregulowane silniki od kilku tunerów i jest w stanie odnaleźć się niemal w każdych warunkach. Były wicemistrz świata nie jechał tak dobrze od pamiętnego 2017 roku, w którym zdobył srebrny medal mistrzostw świata.

Motywacja Dudka będzie tym większa, że wygrana w SEC da mu przepustkę do startów w Grand Prix 2026. Warto pamiętać, że Patryk nie zakwalifikował się do Grand Prix Challenge, więc furtka awansu staje się coraz bardziej zamknięta. Co prawda może liczyć jeszcze na nominację na podstawie dzikiej karty, ale to bardzo niepewna opcja.