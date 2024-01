Zmarzlik nie odesłał podpisanego kontraktu do Gorzowa. Stal czeka

W Stali mówią o dobrych relacjach ze Zmarzlikiem

Zasadniczo data Memoriału Edwarda Jancarza nie została podana oficjalnie do wiadomości, ale jeśli nie będzie żadnych niespodzianek, to termin 30 marca jest praktycznie przesądzony. Około 19, 20 stycznia klub powinien to wszystko potwierdzić. W kolejnych dniach mają być prezentowani zawodnicy, którzy wystąpią w zawodach. Czy jednym z nich będzie Zmarzlik?