Zmarzlik negocjuje nowy kontrakt. Nawet 6 milionów, tylko jeden klub może przebić Motor

W Motorze Lublin bali się jednego

Jedynym klubem, który byłby w stanie finansowo przebić ofertę Motoru jest Betard Sparta Wrocław, czyli najbogatszy zespół w Polsce. Nic jednak nie wiadomo o tym, by Sparta starała się o Zmarzlika. W Lublinie bardziej obawiali się tego, że zawodnik zechce wrócić do Gorzowa.

Jednak powrót do ebut.pl Stali jest w tej chwili niemożliwy. W październiku 2024 wyszło na jaw, że Stal jest zadłużona na 13 milionów. Teraz klub, w którym Zmarzlik zaczynał karierę, skupia się na redukcji zadłużenia. W Gorzowie mówią wprost, że nie stać ich na Zmarzlika, a najbliższe dwa sezony będą musieli poświęcić na spłatę długów.

Lukratywna umowa Zmarzlika z Motorem

W tej chwili Zmarzlik ma z Motorem kontrakt na poziomie miliona za podpis i 10 tysięcy złotych za punkt. Taki kontrakt leży w sejfie Ekstraligi. Od razu trzeba jednak dodać, że to niepełne dane. Według tych stawek Zmarzlik mógłby liczyć na 3,2-3,5 miliona złotych. W zależności od zdobyczy punktowych. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że jego umowa z Motorem opiewa na 5-6 milionów.

I ta nowa będzie bardzo podobna. Z jednej strony Motor nie ma konkurencji, więc nie ma powodu do podbijania i tak już gigantycznej kwoty. Z drugiej sam Zmarzlik nie ma presji, by zmieniać otoczenia. W Motorze się zadomowił i dobrze czuje się w tym klubie. Kibice w Lublinie traktują go jak swojego.