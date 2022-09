Zmarzlik najlepszy w historii? Nikt nie zrobił tego tak szybko

2019, 2020, 2022 - trzy tytuły mistrzowskie w cztery lata to nie lada osiągnięcie. Dziś nikt nie ma już wątpliwości - Bartosz Zmarzlik to najlepszy żużlowiec, jaki skręca dziś w lewo na owalnych torach. Patrząc na suche statystyki trudno nie uznać go także najlepszym Polakiem. Cieszący się do niedawna tym mianem Tomasz Gollob ma w swoim dorobku zaledwie jedno złoto.