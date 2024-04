Zmarzlik może rozbić bank? Tyle zarabia na torze. Kwoty zaskakują

Bartosz Zmarzlik rozpoczął swój marsz po piąty w karierze tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu. Aby zdobyć kolejny tytuł do kolekcji Polak musi sporo inwestować. Zawodnik sam przyznawał wielokrotnie, że rocznie wydaje około 2 milionów złotych na sprzęt. To dużo, ale zarobki pozwalają mu na takie koszty. To efekt przede wszystkim kontraktu w PGE Ekstralidze i umów ze sponsorami indywidualnymi. Na miliony z tytułu jazdy w cyklu Grand Prix Bartosz nie ma na co liczyć.

