Zmarzlik mówi o kryzysie. W tle najważniejszy mecz sezonu

Żużel. Motor Lublin ma kryzys, to nie napawa optymizmem

- Miejmy nadzieję, że jest to chwilowy kryzys. Nie ukrywam, że jest on zauważalny i nie co pudrować rzeczywistości. Też nie ma co robić z tego dramatu i popadać w nerwowość, aczkolwiek mamy rzeczy do poprawienia. Praktycznie każdy z nas musi nad czymś pracować. To nie jest tak, że się nie staramy, że komuś się nagle nie chce. To jest sport i dużo różnych składowych jest do poukładania. Czasami trzeba więcej przepracować. Czasami potrzebny jest dzień do poukładania rzeczy, a czasem tydzień czy dwa - mówi Bartosz Zmarzlik.