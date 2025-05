Zmarzlik ma wielki problem. Złoto marzeniem, "to może być wtopa"

W 2026 roku finał Drużynowego Pucharu Świata odbędzie się w Warszawie

W trakcie zawodów organizatorzy robili wszystko, aby wypromować przyszłoroczny finał Drużynowego Pucharu Świata , który obędzie się na Stadionie Narodowym. Ten prestiżowy turniej zastąpi rundę Grand Prix i w ciemno można założyć, że będzie cieszył się wielkim zainteresowaniem. DPŚ to taka impreza, która Polakom zawsze pasowała. W dwóch ostatnich dekadach nasza kadra zdobyła worek medali. Ostatnia edycja w 2023 roku też padła łupem drużyny Rafała Dobruckiego.

Tyle tylko, że za rok powtórzenie tego sukcesu może być wyjątkowo trudne. Polskim zawodnikom tor w Warszawie po prostu nie leży. Bartosz Zmarzlik kolejny rok rozkłada ręce i boksuje się ze swoimi motocyklami, które nie są szybkie. Dominik Kubera choć zameldował się w finale, to w rozmowie z Interią mówił o olbrzymiej sinusoidzie i poszukiwaniu ustawień. Patryk Dudek też nie ustrzegł się wpadek.

- To może być "Narodowa wtopa" - takie komentarze dało się usłyszeć po sobotnich zawodach wśród kibiców i ekspertów. I trudno się z tym nie zgodzić. Trener Dobrucki będzie miał olbrzymi ból głowy, aby zebrać czwórkę zawodników, którzy będą potrafili "skleić się" ze specyficznym torem, na którym na co dzień się nie ścigają.

Australijczycy znów mogą uciszyć Polaków

Choć finał DPŚ odbędzie się dopiero za rok, to już teraz można zaryzykować stwierdzenie, że to Australijczycy a nie Polacy będą głównym faworytem do zwycięstwa. Ostatnie lata pokazały, że zawodnicy z tego kraju, wychowani na krótkich i technicznych obiektach, doskonale czują się na torze w Warszawie.