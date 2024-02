Zmarzlik ma ich ratować przed frekwencyjną klapą. Pustki aż raziły w oczy

Pustki podczas PGE IMME. O czym to świadczy?

Zawodnicy również starają się omijać te zawody, jak tylko mogą. Gdy im tylko coś dolega, to przyjeżdżają na miejsce, ale startują za nich rezerwowi. Taka sytuacja nie miałaby w ogóle miejsca przy okazji Grand Prix lub PGE Ekstraligi. Niektórzy traktują to jako dodatkowe testy sprzętu, a kolejni jako po prostu swój obowiązek.

Obawiają się frekwencyjnej klapy. Zmarzlik na ratunek

Tym razem postanowiono przenieść turniej do centralnej Polski, a konkretnie do Łodzi. Tamtejszy tor pozwala na dobre ściganie o czym mogliśmy się przekonać podczas ubiegłorocznego finału Indywidualnych Mistrzostw Polski. Mecze ligowe w Łodzi również są jednymi z najbardziej atrakcyjnych. Władze zaczęły to w końcu doceniać i zanosi się na to, że IMME to dopiero jedna z wielu imprez, które zagoszczą w tym roku na tym obiekcie.