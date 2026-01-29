Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zmarzlik kontra Kurtz. Wielki rewanż w Polsce szybciej niż myślano

Albert Fedorowicz

Kibice żużla mogą zacierać ręce. Do startu sezonu zostały dwa miesiące, ale już wiemy, gdzie skierowane będą oczy całego żużlowego świata pod koniec marca. Ostrów Wielkopolski szykuje prawdziwą bombę. W turnieju Speed Masters pod taśmą staną naprzeciw siebie dwaj wielcy rywale z sezonu 2025, czyli 6-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik i Brady Kurtz. Czy to będzie pierwszy test sił przed walką o tron?

Brady Kurtz napędził stracha Bartoszowi Zmarzlikowi. Walka o złoto w GP 2025 była zacięta.
Brady Kurtz napędził stracha Bartoszowi Zmarzlikowi. Walka o złoto w GP 2025 była zacięta.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Zima powoli dobiega końca, a kluby odkrywają karty dotyczące turniejów towarzyskich. Impreza w Ostrowie zapowiada się jednak nie jak sparing, a jak runda Grand Prix. Organizatorzy potwierdzili udział absolutnego topu. Wobec tego można spodziewać się przedniego ścigania już na samym początku roku, co z pewnością będzie cieszyło oko żużlowych kibiców.

    Tytani wracają do gry. Zmarzlik vs Kurtz

    29 marca na Stadionie Miejskim zobaczymy powtórkę z walki o Mistrzostwo Świata 2025. Przypomnijmy, że Australijczyk Brady Kurtz do samego końca deptał po piętach Bartoszowi Zmarzlikowi. Teraz obaj panowie spotkają się na torze po raz pierwszy w nowym roku.

    Będzie to wielka rywalizacja, bowiem zmierzą się ze sobą najwięksi tytani ostatniego sezonu. Dla kibiców będzie to idealny sprawdzian formy gigantów. Czy Zmarzlik utrzymał dominację? A może Kurtz przepracował zimę tak mocno, że od pierwszego biegu rzuci wyzwanie Polakowi? To będzie test na "wysokich obrotach".

    Pamięć o "Tatarskiej Strzale"

    Sportowa rywalizacja to jednak nie wszystko. Turniej Speed Masters będzie miał wyjątkowy, podniosły charakter. Zawody będą jednocześnie Memoriałem Rifa Saitgariejewa.

    W 2026 roku mija dokładnie 30 lat od tragicznej śmierci rosyjskiego żużlowca, który w latach 90. był ulubieńcem ostrowskiej publiczności. Popularny zawodnik "Tatarska Strzała" zmarł wskutek obrażeń odniesionych na torze. Aby uczcić jego pamięć, organizatorzy przygotowali coś specjalnego, czyli dodatkowy, 21. wyścig, który będzie dedykowany właśnie jemu.

    Połączenie nostalgii z walką najlepszych zawodników globu sprawia, że 29 marca Ostrów Wielkopolski będzie stolicą światowego speedwaya. Oczy będą zwrócone na Zmarzlika i Kurtza, ale może ktoś tego dnia utrze im nosa, sprawiając olbrzymią niespodziankę.

    Bartosz Zmarzlik ma szóste złoto na wyciągnięcie ręki. Jeśli wygra podwójną rundę w Manchesterze, to nikt go nie dogoni.
    Bartosz ZmarzlikPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Brady Kurtz gotowy do walki o złoto w Grand Prix.
    Brady Kurtz gotowy do walki o złoto w Grand Prix.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Od lewej: Waldemar Górski, prezes klubu z Ostrowa i Mariusz Puszakowski, mechanik Chrisa Holdera
    Od lewej: Waldemar Górski, prezes klubu z Ostrowa i Mariusz Puszakowski, mechanik Chrisa HolderaŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
