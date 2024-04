Zmarzlik jest tylko człowiekiem. Tak źle w tym sezonie jeszcze nie było

Najlepsi krajowi zawodnicy ten dzień zarezerwowali sobie na finał Złotego Kasku. W ostatnim czasie turniej odzyskał blask sprzed kilkunastu lat . Świetnym posunięciem żużlowych władz jest organizacja zmagań w Opolu. Kolejarz od wielu sezonów jest klubem startującym na trzecim poziomie rozgrywkowym, więc dla kibiców z tego miasta oglądanie na żywo jazdy takich gwiazd jak Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera czy Maciej Janowski nie jest codziennością . Złoty Kask to też finał krajowych eliminacji do dalszej walki o Grand Prix 2025 i SEC 2024 . Praktycznie wszyscy zawodnicy na liście startowej mają spore doświadczenie i sukcesy na międzynarodowych arenach. Z cyklu mistrzostw świata czy Europy żaden z nich by nie zrezygnował. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest obecność Maksyma Drabika, który w ostatnich latach nie zawsze startował w turniejach indywidualnych. Tym razem żużlowca Włókniarza w Opolu zobaczyliśmy , ale po trzech zerach wycofał się z dalszej rywalizacji. Dzięki temu okazję do wyjazdu na tor otrzymali: Krzysztof Buczkowski i Tobiasz Musielak.

Dominik Kubera zdobył Złoty Kask

Mistrz nie był skuteczny, ale na czele stawki zastąpił go klubowy kolega Dominik Kubera, który jako jedyny przez całe zawody jechał na równym, wysokim poziomie. Reprezentant Polski uzbierał 13 punktów i zdobył Złoty Kask pierwszy raz w karierze. Za jego plecami uplasowali się: Kacper Woryna (11 punktów) i Przemysław Pawlicki (10 punktów). To właśnie oni zajęli miejsca na podium. Czołówka zawodów była bardzo blisko siebie - zawodnicy z miejsc 4-7 zapisali na swoim koncie po 9 punktów, a w tym gronie znalazły się same uznane nazwiska.



Same wyścigi nie dostarczyły kibicom zbyt wielu emocji. Do samego końca wszyscy oglądali rywalizację w napięciu tylko z powodu ścisku na pierwszych miejscach. Żałować swojego ostatniego starciu może Przemysław Pawlicki, choć trzecie miejsce dla niego jest naprawdę sporym osiągnięciem.