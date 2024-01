Zmarzlik is the best! Prywatny plebiscyt za sezon 2023 [FELIETON]

Żużlowy Plebiscyt Ryszarda Czarneckiego za 2023 rok

NAJLEPSZY ZAWODNIK. Wybór był oczywisty. O ile w kolejnych kategoriach głosy moje oraz Państwa - czytelników, ekspertów i dziennikarzy mogą się różnić, o tyle w tej kategorii zwycięzca może być tylko jeden: Bartosz Zmarzlik. Po raz czwarty zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata, a także wraz z reprezentacją Polski tytuł Drużynowego Mistrza Świata, wygrywając na wrocławskim Stadionie Olimpijskim po dramatycznym boju finał DPŚ, który po latach wrócił do żużlowego kalendarza. Wreszcie trzecie i czwarte złoto: tytuł Indywidualnego Mistrza Polski po raz trzeci z rzędu oraz drugi raz z rzędu tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Dodajmy, że złoto Speedway Grand Prix zdobył wbrew machinacjom przy zielonym (brudnym) stoliku, gdy w skandaliczny sposób pozbawiono go startu w Grand Prix Danii. Zmarzlik is the best!



NAJLEPSZY ZAWODNIK - CUDZOZIEMIEC. Wybrałem na miejscach 1-2 ex aequo: Emila Sajfutdinowa i Artioma Łagutę. Obaj odrodzili się po rocznej przerwie w uprawianiu speedwaya (zaordynowanej z wiadomych względów). Sajfutdinow szalał w Anglii i kapitalnie jeździł w Polsce. Łaguta najpierw wygrał "Kryterium Asów", a potem jechał niesłychanie równo przez właściwie cały sezon. Świadomie nie wybrałem ani wicemistrza świata Szweda Fredrika Lindgrena, czy pierwszego w historii Słowaka - medalistę IMŚ Martina Vaculika, ani też po raz kolejny mistrza Europy Duńczyka Mikkela Michelsena, bo wszyscy oni w Ekstralidze nie raz przegrywali z Sajfutdinowem i Łagutą. A ci z kolei z oczywistych względów nie mogli startować w SEC - rywalizując z Michelsenem, czy w SGP - rywalizując ze Szwedem, Słowakiem i znów Michelsenem. Nie wskazałem też Leona Madsena, który został co prawda wicemistrzem Europy, ale nie obronił tytułu wicemistrza świata, choć świetnie punktował w Ekstralidze.