Zmarzlik idzie po rekordy! Tyle ma czasu na ich pobicie

4 złota IMŚ - Nielsen, Briggs, Hancock + Rickardsson, Mauger, Fundin

5 złot IMŚ - Fundin + Rickardsson, Mauger

Fundin zdobył go mając 34 lata. Szybszy okazał się w 2002 roku Tony Rickardsson, który zdobył piąty złoty medal mając 32 lata i 42 dni. Do kiedy Zmarzlik ma czas na pobicie rekordu Szweda? Do sezonu 2026. Problemem w sezonie 2027 mogłaby się okazać data urodzenia Zmarzlika - Polak urodził się w kwietniu, a Szwed w sierpniu.

6 złot IMŚ - Rickardsson, Mauger

Do kiedy Zmarzlik ma czas, żeby stać się najmłodszym sześciokrotnym indywidualnym mistrzem świata? Do 2029 roku, a nie do 2030, jak mogłoby się zdawać, przez swoją datę urodzenia. To chyba jednak nikogo by nie obchodziło, bo samo zdobycie szóstego tytułu, niezależnie od tego, w jakim wieku, byłoby kosmicznym osiągnięciem Bartosza Zmarzlika.