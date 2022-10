Zmarzlik i spółka przegrali w finale. Polacy ze złotem!

Lejonen Gislaved - Smederna Eskilstuna 42:48

Kibice Lejonen przybyli na stadion w Gislaved pełni nadziei. Wszak pierwszy mecz, choć wygrany przez mocną u siebie Smedernę, to niezbyt dużą różnicą punktów. Przed tygodniem w Eskilstunie gospodarze wygrali zaledwie 47:42. Trudno więc było dziwić się kibicom Lejonen, którzy z pewnością wierzyli w odrobienie pięciopunktowej straty z pierwszego spotkania.

Niestety dla nich, reprezentanci miejscowych od samego początku spotkania wydawali się być pogubieni. Już w pierwszej serii goście objęli prowadzenie i po czterech wyścigach wygrywali już ośmioma punktami, a więc ich zaliczka wzrosła z pięciu do trzynastu "oczek". Co gorsza dla kibiców miejscowych, zawodzili liderzy gospodarzy - Bartosz Zmarzlik został przywieziony na 2:4, a Patryk Dudek na 1:5.

Po kolejnej serii miny kibiców Lejonen zrzedły jeszcze bardziej. W wyścigu szóstym Bartosz Zmarzlik przyjechał za plecami nie jednego, a dwóch rywali. Atomowy duet Smederny, który stworzyli Kacper Woryna i Daniel Bewley pokonał świeżo upieczonego mistrza świata w stosunku 5:1 i przewaga gości w tym spotkaniu wzrosła do 12 punktów.

Zmarzlik i Kubera dali impuls Lejonen

Choć na półmetku spotkania sytuacja gospodarzy była już bardzo trudna, nie rzucili oni ręcznika na ring. Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera dali swojej drużynie sygnał do walki. W wyścigu ósmym wygrali podwójnie i zmniejszyli przewagę gości do ośmiu oczek. Niestety dla miejscowych, Smederna bardzo szybko i bardzo mocno odpowiedziała. Zwycięstwa w stosunku 5:1 i 4:2 podwyższyły przewagę do 14 punktów.