Zmarzlik i Motor mu zaufali, teraz są na jego łasce. Jeden niepokojący sygnał

Motor Lublin wybornie zaczął sezon 2024. Najpierw pewna wyjazdowa wygrana w Grudziądzu, a w ostatni weekend odprawili u siebie z kwitkiem Stal Gorzów. Mistrzowie Polski prezentują się świetnie, a duża w tym zasługa polskiego tunera, który przygotowuje silniki pięciu z siedmiu zawodników tej drużyny. Najważniejszy klient to rzecz jasna Bartosz Zmarzlik, który szykuje się w tym roku do zdobyci piątego w karierze mistrzostwa świata.

Tuner Kowalski poza konkurencją rywali

Jeśli ktoś liczył więc, że dominacja Kowalskiego może dobiec końca, to musi teraz srogo się rozczarować. Początek sezonu pokazał, że tuner ma się świetnie. Bartosz Zmarzlik, Jack Holder, Dominik Kubera, Mateusz Cierniak i Wiktor Przyjemski - gwiazdy Motoru Lublin zaopatrują się w silniki właśnie od niego. I to zdaje egzamin, bo dziś mistrzowie Polski są poza konkurencją. Wszyscy jadą szybko i skutecznie. A już w ogóle Zmarzlik, który wygląda wręcz kapitalnie.

Może się więc okazać, że jeśli nic się nie zmieni, to szybkie silniki od Kowalskiego dadzą kolejne złoto Motorowi. Z ostatecznymi wyrokami trzeba będzie jeszcze poczekać na ocieplenie i wzrosty temperatur. Przed laty w środowisku utarło się przekonanie, że gdy robi się gorąco, to wtedy ciężej jest dopasować do nawierzchni jednostki pana Ryszarda. To nadzieja dla innych tunerów, którzy za chwilę ruszą w pogoń.