Zmarzlik i Miśkowiak ze specjalną nagrodą. Dostali vouchery od PZM

W Rybniku trwa mecz Polski z Resztą Świata. W barwach gospodarzy jadą między innymi Bartosz Zmarzlik i Jakub Miśkowiak, czyli zawodnicy którzy w zeszły weekend odnieśli duże sukcesy. 26-letni żużlowiec Stali Gorzów zdobył swój piąty medal w Speedway Grand Prix, ulegając tylko Artiomowi Łagucie. Co prawda przed sezonem apetyty były znów na złoto, ale Rosjanin był w tym roku nie do złapania. Miśkowiak z kolei okazał się najlepszy w mistrzostwach świata juniorów, gdzie wyprzedził Madsa Hansena i Wiktora Lamparta. Wytrzymał próbę nerwów, bo w finale mógł jeszcze stracić złoto, gdyby przyjechał z tyłu. Odporność psychiczna Miśkowiaka jest jednak niesamowita.

Zmarzlik otrzymał voucher na 25 tysięcy, a jego młodszy kolega na 15 tysięcy złotych. To dla żużlowca oczywiście groszowe sprawy, zapewne te środki zostaną przekazane na zakup drobnych elementów wyposażenia, takich jak gogle, deflektory czy fragmenty ubioru. Sam Zmarzlik mówił kiedyś, że silnik który uprawnia go do walki o mistrzostwo świata to zakup rzędu 60-70 tysięcy złotych. A takich jednostek musi mieć co najmniej kilka. Miśkowiak na tym etapie kariery zapewne jeszcze takich wydatków nie ma, ale z pewnością będą one rosnąć wraz z rosnącą gołym okiem klasą sportową młodego zawodnika. Już teraz, w wieku 20 lat, jest jednym z czołowych żużlowców PGE Ekstraligi.

Test wlał optymizm

Samo spotkanie w Rybniku zakończyło się deklasacją ze strony biało-czerwonych, którzy jechali w składzie: Zmarzlik, Miśkowiak, Janowski, Dudek, Kubera i Przedpełski. Nieco słabiej zaprezentował się jedynie ten ostatni, który po dobrym początku ewidentnie się pogubił. Reszta pojechała na swoim poziomie, co ekipie rywali w składzie: Fricke, Bewley, Tungate, Jepsen Jensen, Zagar i Hansen, nie dało żadnych szans. Polacy dominowali od początku i nawet gdy była walka na dystansie, rozstrzygali ją na swoją korzyść. To świetny prognostyk przed nadchodzącymi finałami Speedway of Nations.



A wspomniane finały już w przyszły weekend. Podstawową parę Polaków stanowić będzie duet Zmarzlik-Kubera, ale do Manchesteru leci także Maciej Janowski. Szanse na jego występ raczej duże nie są, ale w żużlu różne rzeczy się zdarzały. Tak czy inaczej Polacy będą zdecydowanym faworytem, bo ewentualnym zagrożeniem dla nich mogliby być jedynie Rosjanie w pełnym składzie. Ich jednak zabraknie, więc najgroźniejszych rywali można upatrywać jedynie w Brytyjczykach, którzy będą u siebie.