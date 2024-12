Zmarzlik i as kadry Nikoli Grbicia w jednej drużynie. Hitowy mecz z udziałem gwiazd

Zmarzlik i Leon błyszczeli na parkiecie

Obaj panowie byli największymi gwiazdami meczu, który zakończył się symbolicznym wynikiem 66:66 . Kapitanem Słodkiej Drużyny Sportowców był nomen omen gospodarz Bartosz Zmarzlik, bo pięciokrotny mistrz świata na żużlu na co dzień reprezentuje barwy miejscowego Motoru Lublin. Nie był to jedyny przedstawiciel tej bardzo popularnej dyscypliny sportowej w mieście. U boku mistrza na parkiecie zameldowali się także Mateusz Cierniak oraz Wiktor Przyjemski.

Całej trójce daleko do warunków, które ułatwiałyby im grę w koszykówkę. Żużlowcy to przecież z reguły niscy i bardzo szczupli zawodnicy. Nie przeszkadzało im to w dobrej zabawie i grze. Jak trzeba było, panowie korzystali z pomocy rosłych kolegów i w ten sposób byli w stanie wykonać nawet wsad do kosza. Udowodnił to w jednej z akcji Cierniak, który prywatnie jest wielkim fanem ligi NBA.