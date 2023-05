Zmarzlik chce podbić Warszawę. Oni pokrzyżują mu plany?

Bartosz Zmarzlik marzy o zwycięstwie w Grand Prix Polski w Warszawie. Trzykrotnemu mistrzowi świata nigdy jakoś specjalnie nie wiodło się podczas zawodów w stolicy. Wygrana przy wypełniony Stadionie Narodowym to coś, czego brakuje mu w bogatej gablocie sukcesów. Czy teraz mu się to uda? Na horyzoncie jest co najmniej kilka nazwisk, które spróbują pokrzyżować mu szyki.