Zmarzlik a za nim długo nikt. Odsłaniamy listę żużlowych milionerów

Tyle zarobiły gwiazdy PGE Ekstraligi

Oczywiście są to kwoty nieoficjalne, bo kontrakty zawodników skrojone są tak, że oficjalnie w umowie stawki za podpis zazwyczaj nie przekraczają miliona złotych a za punkt 10 tysięcy złotych. Tyle tylko, że to nie jedyne gaże zawodników, bo do wzrostu tych kwot przyczyniają się indywidualni sponsorzy. I tak w przypadku Bartosza Zmarzlika szacuje się, że za sam podpis pod kontraktem otrzymał 1,5 miliona złotych. Mistrz świata ma mieć także aż 15 tysięcy złotych za punkt - 10 tysięcy złotych zapisane w kontrakcie i 5 tysięcy złotych, które dorzucają sponsorzy. Zmarzlik zdobył do tej pory 98 punktów z bonusami, więc podliczając wszystko wychodzi nam kwota niemalże 3 milionów złotych.