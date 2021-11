Złoty medalista Speedway of Nations zostaje we Wrocławiu

Wojciech Kulak Żużel

Betard Sparta w sobotnie popołudnie przekazała swoim kibicom wspaniałe wieści. We Wrocławiu do co najmniej 2023 roku będzie ścigał się świeżo upieczony drużynowy mistrz świata w formule Speedway of Nations – Daniel Bewley.

