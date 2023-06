Złoty junior skorzystał na nieszczęściu kolegi. "To zgotował nam los"

Cierniak mówi o dotkliwej porażce w Grudziądzu

W niedzielę przegraliście w Grudziądzu 34:56. Takich rozmiarów porażki chyba nikt się nie spodziewał. Ciężko się wstawało po tak bolesnej porażce? - Ja akurat wstałem dobrze. Nie miałem żadnych problemów, jeśli chodzi o kwestię tego meczu. Byłem tylko jeszcze trochę obolały po piątkowym turnieju w Pradze. Zresztą nadal odczuwam upadek, bo nie jestem w 100 proc. formie fizycznej. W Grudziądzu starałem się robić tyle, ile było w mojej mocy. Po prostu nie wszyscy zawodnicy pojechali na miarę swoich możliwości. Trochę się pogubiliśmy - i jak pan mówi - chyba nikt nie spodziewał się takiego wyniku. Musimy jednak przyjąć to z godnością i w przyszłości nie powtarzać takich błędów. Brakowało punktów seniorów. - Zgadza się. Ja starałem się jechać jak najlepiej. Uważam, że mogłem jeszcze więcej wyciągnąć z tych zawodów, bo nie wszystko potoczyło się tak, jakbym chciał. W niektórych wyścigach popełniałem błędy. Cały czas się uczę. Mam nadzieję, że z każdej porażki będę wyciągał wnioski i zaprocentuje to w przyszłości. Dopiero mecz w Grudziądzu pokazał, że strata Dominika Kubery jest tak mocno odczuwalna? - Po części tak. Straciliśmy naprawdę dobrego zawodnika. Widać, że go brakuje w naszym zespole, natomiast w tym momencie musimy się skupić na tym, co zgotował nam los. Nie ma co dłużej o tym myśleć i zrzucać nasze porażki czy nieudane mecze na brak Dominika. Po prostu musimy dawać z siebie wszystko i jechać na miarę swoich możliwości. Wtedy w każdym meczu realna będzie wygrana.

Czekają na Kuberę. Złoty junior dostaje więcej szans

Kto jak kto, ale akurat pan korzysta na absencji kolegi. Na początku sezonu jeździł pan zazwyczaj w trzech biegach, a ostatnio dochodzą kolejne dwa.



- Zgodzę się, że takie rozwiązanie jest dla mnie korzystne. Trzy biegi dla zawodnika w moim wieku to naprawdę mało. Najczęściej są one ułożone tak, że mam jedną serię przerwy, a tor bardzo mocno się zmienia i nie zawsze trafiam z przełożeniami po kilkubiegowej przerwie w meczu. Teraz jeżdżę więcej, mogę się rozjeździć. Wydaje mi się, że widać postęp. Jestem regularniejszy niż na początku rozgrywek.



Jest pan zadowolony z przebiegu tego sezonu?



- Początek nie był zadowalający, ale z meczu na mecz się rozkręcam. Dochodzą kolejne zawody i idzie mi coraz lepiej. Moja forma nadal się stabilizuje, a co najważniejsze, coraz pewniej czuję się na motocyklu.



W domowym meczu z Cellfast Wilkami wywalczył pan swoją drugą "dwucyfrówkę" w PGE Ekstralidze.



- To prawda. Był to mój drugi dwucyfrowy wynik w karierze po ubiegłorocznym meczu z Toruniem w play-offach, kiedy zdobyłem 14 punktów. Myślę, że pokazuję potencjał i to, że moja praca nie idzie na marne.



W Pradze pan zwyciężył, więc nie ma co się oszukiwać - pana celem jest obrona tytułu Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów.



- Jasne, że celem jest kolejne złoto. To zadanie jest jak najbardziej do wykonania, ale przede mną są jeszcze dwie rundy na torach w Gorzowie i Vojens. Druga runda już niedługo, natomiast teraz skupiam się na meczach ligowych. Oprócz ligi polskiej, mam jeszcze Szwecję. Stopniowo kolekcjonuję spotkania i regularnie wyciągam z nich wnioski. Nie chcę zbyt daleko wybiegać w przyszłość, bo to nie byłoby najlepsze zachowanie w tej części sezonu.