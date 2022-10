Złoto to za mało. Kontrowersyjna wypowiedź mistrza

11. miejsce na świecie, 3. miejsce w Europie, życiowa średnia w PGE Ekstralidze i złoto drużynowych mistrzostw Polski – brzmi całkiem nieźle, prawda? Dla żużlowca, którego osiągnięcia wymieniliśmy to jednak zbyt mało by mówić o najlepszym sezonie w karierze. – To nie był mój najlepszy rok, poprzedni był – powiedział Mikkel Michelsen w rozmowie z Interią.