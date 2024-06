 „Złote dziecko” zmieni klub. Teraz posłucha Golloba

Pozostanie Wiktora Przyjemskiego w Orlen Oil Motorze Lublin, nie jest pewne. Z naszych informacji wynika, że ebut.pl Stal Gorzów znowu go kusi, a Tomasz Gollob ma namawiać Przyjemskiego na ten kierunek. Gorzów to świetne miejsce do rozwoju dla każdego zawodnika. Na dokładkę Stal ma skład idealnie skrojony pod Przyjemskiego.