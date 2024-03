Złote dziecko zachwycone nowym klubem. Już działa efekt Zmarzlika

Zmarzlik już pomaga Przyjemskiemu

- W zasadzie przede wszystkim w tym celu przyszedłem do Lublina, aby jak najwięcej uczyć się i korzystać z różnych rad, jakie już na pierwszych treningach w Gorican otrzymywałem. Poprosiłem Bartosza Zmarzlika, aby przetestował na torze mój motocykl i zobaczył czy to faktycznie jedzie... i jedzie - śmiał się nowy nabytek Motoru.

Kubera sprzętowo uzbrojony po zęby

Wyjazd do Gorican był bardzo wartościowy dla Dominika Kubery. Ten szykuje się nie tylko do startu sezonu w PGE Ekstralidze, ale także debiutu w cyklu Grand Prix jako stały uczestnik. Zawodnik zdradził, że czeka go sporo pracy przy sprzęcie, bo jego warsztat nieco się powiększył. - To dla nas bardzo komfortowe, że cały tor był do naszej dyspozycji. Mogliśmy bez rozpiski wyjazdów dowolnie testować ustawienia w motocyklach. W moim przypadku w tym roku jest trochę więcej jednostek ze względu na mój zbliżający się debiut jako stały uczestnik cyklu Speedway Grand Prix - przyznał.