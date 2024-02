Złote dziecko podjęło ważną decyzję. Chodzi o przeprowadzkę

O Wiktorze Przyjemskim przez ostatnie miesiące napisano już chyba wszystko . Kariera młodzieżowca rozwija się w imponującym tempie, o czym świadczy sezon 2023, w którym nie miał sobie równych nawet wśród seniorów i otworzył zestawienie najskuteczniejszych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi. Po takim wyczynie innej decyzji niż przejście do najwyższej klasy rozgrywkowej po prostu być nie mogło. Z bydgoskimi kibicami bohater naszego tekstu pożegnał się ze łzami w oczach. Po wzruszających scenach w rodzinnym mieście juniora czekało jeszcze trudniejsze zadanie, związane z wyborem nowego klubu. Po długim namyśle nastolatek dołączył do Platinum Motoru Lublin.

Wiktor Przyjemski zostanie w Bydgoszczy

Wielu kibiców od razu zauważyło, że Wiktora Przyjemskiego czeka nie tylko olbrzymie wyzwanie pod kątem sportowym. Lublin oraz Bydgoszcz dzieli prawie pięćset kilometrów. To kawał drogi do pokonania, a trzeba pamiętać, iż każdy trening dla tak młodego zawodnika na nowym domowym obiekcie jest na wagę złota. Czy z tego powodu wychowanek Polonii opuści województwo kujawsko-pomorskie? - Więcej pokaże sezon, bo póki co nie wiemy jak wszystko będzie przebiegało. Zostaję jednak w rodzinnym mieście i nie planuję większych zmian. Oczywiście nowy klub, czyli związane z tym faktem dojazdy, to największa zmiana, ale myślę, że wszystko fajnie da się zgrać i będzie przebiegało jak należy - podsumował młodzieżowiec.